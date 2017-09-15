Риккардо стал лучшим в первой практике Гран-при Сингапура, Квят – десятый

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо показал лучший результат в первой практике 14-го этапа чемпионата мира Гран-при Сингапура на трассе в Марина-Бэй.

28-летний австралиец проехал 21 круг, и лучший из них – за 1 минуту 42,489 секунды. Второе место занял пилот «Феррари» Себастьян Феттель, уступивший своему бывшему партнеру 0,109 секунды. Третьим стал второй «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Лидер чемпионата мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» закончил свой лучший круг с четвертым временем. А российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят замкнул десятку.

Вторая практика пройдет также в пятницу. Начало – 16:30 (мск).

Марина-Бэй (Сингапур)

Чемпионат мира

14-й этап

Гран-при Сингапура

1-я свободная практика

1. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл») – 1.42,489

2. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – +0,109

3. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +0,121

4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – +0,415

5. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия») – +0,934

6. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – +0,945

7. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари») – +1,245

8. Фернандо Алонсо (Испания, «Макларен») – +1,270

9. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено») – +1,612

10. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – +1,731