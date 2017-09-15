Гендиректор «Югры»: Возможность отставки Захаркина на данный момент не рассматривается

Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко заявил, что тренерский штаб команды во главе с Игорем Захаркиным продолжит работу.

- Клуб сохраняет доверие к главному тренеру нашей команды Игорю Захаркину. Игорь Владимирович – прекрасный человек и профессионал в своем деле. Он, как никто другой, способен найти выход из любой кризисной ситуации. Возможность его отставки на данный момент не рассматривается, - передает слова Филипенко официальный сайт ханты-мансийской команды.

В девяти матчах «Югра» набрала восемь очков и занимает 12-е место в Восточной конференции КХЛ.