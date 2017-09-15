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Гендиректор «Югры»: Задача команды остается прежней – участие в плей-офф

Источник:  ХК «Югра»Комментарии

Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко рассказал, что задача команды на сезон не поменялась.

- Наша задача остается прежней – участие в плей-офф. Да, мы не самый богатый клуб России. Но мы способны обыграть любую команду и решить любую проблему. Наша сила основана на единстве и решимости сражаться в каждом матче чемпионата, - передает слова Филипенко официальный сайт ханты-мансийской команды.

В девяти матчах «Югра» набрала восемь очков и занимает 12-е место в Восточной конференции КХЛ.

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