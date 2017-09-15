Гендиректор «Югры»: Задача команды остается прежней – участие в плей-офф
Источник: ХК «Югра»Комментарии
Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко рассказал, что задача команды на сезон не поменялась.
- Наша задача остается прежней – участие в плей-офф. Да, мы
не самый богатый клуб России. Но мы способны обыграть любую команду и решить
любую проблему. Наша сила основана на единстве и решимости сражаться в каждом
матче чемпионата, - передает слова Филипенко официальный сайт ханты-мансийской
команды.
В девяти матчах «Югра» набрала восемь очков и занимает 12-е место в Восточной конференции КХЛ.
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