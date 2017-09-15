Игорь Куницын: Настраиваемся на очень серьезную борьбу с венграми

Капитан сборной России Игорь Куницын заявил, что теннисисты команды настраиваются на серьезную борьбу в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса с командой Венгрии.

«Рейтинг не совсем отражает положение дел. Фучович на грунте представляет большую опасность. Что касается Блажа, то он проводит лучший сезон в карьере. Поэтому настраиваемся на очень серьезный матч, соперник силен. Уверен, что команда способна побороться за главный командный трофей», – приводит слова Куницына официальный сайт ФТР.

Напомним, что матч плей-офф между сборными России и Венгрии пройдет 15-17 сентября в Будапеште. Россию за право играть в следующем элитном дивизионе Кубка Дэвиса будут представлять Андрей Рублев, Карен Хачанов и дуэт Даниила Медведева и Константина Кравчука.

Напомним, что Куницын заменит на посту капитана сборной России Шамиля Тарпищева.