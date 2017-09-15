Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал3 : 1ЦСКА
Теннис  Балаж- : -Хачанов
Хоккей  СКА- : -Металлург
Теннис  Фучович- : -Рублев
Футбол  Арсенал Тула- : -Динамо
Баскетбол  Россия- : -Сербия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роман Широков: «Спартак» мне в принципе не интересен

Источник:  RT на русскомКомментарии

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник «Спартака», «Зенита» и ЦСКА Роман Широков рассказал, что не следил за последними матчами этих команд в еврокубках.

— Я вообще не смотрел матчи в еврокубках, времени не было. Ни «Спартака», ни «Зенита», ни ЦСКА. Что здесь удивительного? Не все их смотрят. За чемпионатом России тоже не слежу, разве что игру «Зенита» и «Динамо» смотрел. За «Спартаком» я никогда не следил, он мне в принципе не интересен, как и любая другая команда, — передает слова Широкова RT.

Напомним, что на минувшей еврокубковой неделе ЦСКА в Лиге чемпионов обыграл «Бенфику» (2:1), «Спартак» сыграл вничью с «Марибором» (1:1), а «Зенит» в Лиге Европы разгромил «Вардар» (5:0).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кокорин попал в команду недели Лиги ЕвропыУЕФА назвала одиннадцать лучших игроков по итогам матчей 1-го тура группового этапа Лиги Европы.ЦСКА – в пятерке лучших клубов Европы! А Россия увеличила отрыв от ПортугалииЦСКА – в пятерке лучших клубов Европы! А Россия увеличила отрыв от ПортугалииНа этой неделе Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА – «Советский спорт» подводит итоги.Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубоковФорвард «Краснодара» Федор Смолов решением УЕФА дисквалифицирован на один матч еврокубков.Готовится страшная месть «Спартаку», а самая странная отставка в России уже естьГотовится страшная месть «Спартаку», а самая странная отставка в России уже естьГлавное в новом туре ФНЛ – рассмотреть соперников команд премьер-лиги по Кубку России.Салах стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионовПолузащитник «Ливерпуля» Мохаммед Салах признан лучшим игроком первого тура Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
Футбол
Марсело: Лучший партнер – Криштиану, самый сложный оппонент – Неймар
Хоккей
ЦСКА уступил «Адмиралу», потерпев второе поражение в сезоне
Футбол
Салах стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Футбол
Садьо Мане: В следующий раз я доберусь до мяча быстрее Эдерсона
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Роман Широков
Роман Широковвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости