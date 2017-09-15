Роман Широков: «Спартак» мне в принципе не интересен

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник «Спартака», «Зенита» и ЦСКА Роман Широков рассказал, что не следил за последними матчами этих команд в еврокубках.

— Я вообще не смотрел матчи в еврокубках, времени не было. Ни «Спартака», ни «Зенита», ни ЦСКА. Что здесь удивительного? Не все их смотрят. За чемпионатом России тоже не слежу, разве что игру «Зенита» и «Динамо» смотрел. За «Спартаком» я никогда не следил, он мне в принципе не интересен, как и любая другая команда, — передает слова Широкова RT.

Напомним, что на минувшей еврокубковой неделе ЦСКА в Лиге чемпионов обыграл «Бенфику» (2:1), «Спартак» сыграл вничью с «Марибором» (1:1), а «Зенит» в Лиге Европы разгромил «Вардар» (5:0).