Дмитрий Полоз: Матч с «Вардаром» дался «Зениту» относительно легко

Форвард «Зенита» Дмитрий Полоз поделился впечатлениями от победного матча против «Вардара» в Лиге Европы (5:0).

– Как вам игра?

– Хорошо для нас сложилась, в том числе потому, что забили уже в самом начале встречи два быстрых гола. Так что могу сказать: матч дался нам относительно легко.

– В двух предыдущих матчах «Зенит» не забил ни одного гола, а тут сразу пять. Что называется, прорвало?

– Наверное, можно и так сказать. Хотя каждый матч – это совершенно отдельная история. Конечно, плохо, что 180 минут не забивали. В этом смысле быстрый гол с «Вардаром» тоже пригодился. Но теперь, думаю, будем регулярно поражать ворота соперников.



– За счет чего «Зенит» крупно обыграл «Вардар»?

– Наша команда весь матч действовала очень хорошо. В первом тайме полностью владели инициативой. Играли четко, без суеты, с быстрыми точными передачами. Отсюда и результат. Считаю, на данный момент это самый качественный матч «Зенита» в сезоне.

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– Была ли установка: подавить соперника с первых минут и постараться быстро забить?

– В каждой встрече хочется забить как можно быстрее. Потом легче играется. Но именно такого требования на установке не было.



– «Вардар» оказался несколько проще, по сравнению с тем, что вы ожидали?

– В какой-то степени 5:0 – это стечение обстоятельств. Быстрый гол, он ведь и на «Вардар» повлиял. Хозяева стали действовать более открыто. Пытались отыграться, а значит стали больше атаковать. Это при том, что македонцы привыкли действовать в более оборонительной манере. А тут столько свободных зон. Из них они столько голов и получили, - приводит слова Полоза «Матч ТВ».