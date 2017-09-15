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Дмитрий Полоз: Матч с «Вардаром» дался «Зениту» относительно легко

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Форвард «Зенита» Дмитрий Полоз поделился впечатлениями от победного матча против «Вардара» в Лиге Европы (5:0).

– Как вам игра?
– Хорошо для нас сложилась, в том числе потому, что забили уже в самом начале встречи два быстрых гола. Так что могу сказать: матч дался нам относительно легко.

– В двух предыдущих матчах «Зенит» не забил ни одного гола, а тут сразу пять. Что называется, прорвало?
– Наверное, можно и так сказать. Хотя каждый матч – это совершенно отдельная история. Конечно, плохо, что 180 минут не забивали. В этом смысле быстрый гол с «Вардаром» тоже пригодился. Но теперь, думаю, будем регулярно поражать ворота соперников.

– За счет чего «Зенит» крупно обыграл «Вардар»?
– Наша команда весь матч действовала очень хорошо. В первом тайме полностью владели инициативой. Играли четко, без суеты, с быстрыми точными передачами. Отсюда и результат. Считаю, на данный момент это самый качественный матч «Зенита» в сезоне.

После такого Кокорина захочет вся Европа. Он еще и с Дзюбой поделился (видео)

– Была ли установка: подавить соперника с первых минут и постараться быстро забить?
– В каждой встрече хочется забить как можно быстрее. Потом легче играется. Но именно такого требования на установке не было.

– «Вардар» оказался несколько проще, по сравнению с тем, что вы ожидали?
– В какой-то степени 5:0 – это стечение обстоятельств. Быстрый гол, он ведь и на «Вардар» повлиял. Хозяева стали действовать более открыто. Пытались отыграться, а значит стали больше атаковать. Это при том, что македонцы привыкли действовать в более оборонительной манере. А тут столько свободных зон. Из них они столько голов и получили, - приводит слова Полоза «Матч ТВ».

Напомним, матч в Македонии завершился победой петербуржцев со счетом 5:0. Голы забили Эмилиано Ригони, Артем Дзюба, Бранислав Иванович и Александр Кокорин, сделавший дубль.

Во втором туре Лиги Европы «Зенит» примет в Санкт-Петербурге «Реал Сосьедад». Игра состоится 28 сентября. Ближайший матч подопечные Роберто Манчини проведут 18 сентября дома против «Уфы».

Матч

Вардар - Зенит - 0:5 (0:3)

Голы

Кокорин 6 (0:1). Кокорин 21 (0:2). Дзюба 39 (0:3). Иванович 66 (0:4). Ригони 89 (0:5).

Состав

Вардар: Гачевски, Грнчаров, Амбарцумян, Велковски, Брдаровски (Глишич, 44), Николов, Григоров, Хуан Фелипе, Жигаури, Блажевски (Итало, 70), Барсегян

Зенит: Лунев, Иванович (Терентьев, 78), Кришито, Маммана, Нобоа, Кузяев, Мевля (Жирков, 82), Краневиттер, Полоз, Дзюба, Кокорин (Ригони, 63)

Предупреждения:

Хуан Фелипе, 44; Жигаури, 57 - нет

Судья:

Якоб Кехлет (Дания)

Место и дата

14 сентября 22:05, Филипп Второй, Текстовая трансляция


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