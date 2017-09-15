Сайнс станет новым напарником Хюлькенберга в «Рено»

Управляющий директор «Рено» Сириль Абитебуль подтвердил, что в следующем сезоне новым напарником Нико Хюлькенберга станет Карлос Сайнс.

«Мы считаем, что Нико и Карлос станут отличной парой пилотов «Рено» в следующем году. Для нас позитивные новости, что мы можем подтвердить контракт с Карлосом на 2018 год. Мы желаем ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», - цитирует слова Абитебуля пресс-служба «Рено».

Сайнс так же прокомментировал подписание контракта: «Я счастлив присоединиться к «Рено». Я надеюсь вознаградить команду за веру в меня результатами на трассе».

Права на испанца Сайнса принадлежат «Ред Буллу». В «Рено» гонщик заменит Джолиона Палмера.