КХЛ учредила приз имени Сергея Гимаева

На заседании Совета Директоров КХЛ, которое состоялось в пятницу, 15 сентября, было принято решение учредить приз имени заслуженного тренера России и телекомментатора Сергея Гимаева.

«С этого сезона приз «За верность хоккею», который ежегодно вручается играющему ветерану-наставнику, будет носить имя заслуженного тренера России Сергея Наильевича Гимаева – такое решение было принято сегодня на заседании Совета Директоров КХЛ

Жизнь Сергея Наильевича была неотделима от хоккея, он отдал ее без остатка любимой игре. Неоднократно, в том числе и болельщиками, высказывалась идея о том, что память такого человека надо увековечить», - говорится в официальном сообщении пресс-службы лиги.

Напомним, что известный хоккейный эксперт Сергей Гимаев, скончался 18 марта 2017 года в возрасте 62 лет.

В качестве игрока Гимаев выступал за СКА, ЦСКА и сборную СССР. Сергей Гимаев - многократный чемпион СССР (1978—1985), обладатель Кубка СССР (1977, 1979), обладатель Кубка европейских чемпионов.

С 1986 года работал тренером с юношескими сборными страны 1972 и 1973 годов рождения. С командой 1978 года рождения, помогая Владимиру Шадрину, стал чемпионом Европы.

С 2000-х годов Гимаев работал комментатором и хоккейным экспертом.