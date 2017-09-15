Садьо Мане: В следующий раз я доберусь до мяча быстрее Эдерсона
Полузащитник «Ливерпуля»
Садьо Мане высказался о столкновении с голкипером «Манчестер Сити» Эдерсоном в
матче команд в четвертом туре премьер-лиги на «Этихад Стэдиум» (0:4).
«Думаю, в следующий раз я доберусь до мяча быстрее Эдерсона, – приводит ESPN слова Мане. – У меня не было намерения нанести травму голкиперу. Но все получилось неудачно, и я желаю ему восстановиться как можно скорее. Это была борьба за мяч. Я стремился к мячу и не хотел попасть в Эдерсона. Я не из таких игроков.
Случился контакт, я извинился перед ним. Это часть футбола, и я ничего не могу изменить. У меня нет его номера, так что я просто опубликовал фотографию и написал сообщение для него. Думаю, он увидел это.
После столкновения мое внимание было сосредоточено на вратаре, поэтому, когда увидел красную карточку, удивился. Я ждал, что будет только предупреждение. Принимаю это и постараюсь забыть».
Теперь Мане предстоит отбыть трехматчевую дисквалификацию. При этом Эдерсон, замененный после столкновения с камерунцем, вышел в стартовом составе «Манчестер Сити» в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (4:0).
Матч
Манчестер Сити - Ливерпуль - 5:0 (2:0)
Голы
Агуэро 24 (1:0). Габриэл 45 (2:0). Габриэл 53 (3:0). Сане 77 (4:0). Сане 90 (5:0).
Состав
Манчестер Сити: Эдерсон (Браво, 44), Отаменди (Мангаля, 70), Уокер, Данило, Стоунз, Менди, Фернандиньо, де Брюйне, Силва Д., Агуэро, Габриэл (Сане, 57)
Ливерпуль: Миньоле, Морено, Александр-Арнольд, Матип, Клаван, Хендерсон, Джан, Вейналдум (Милнер, 59), Фирмино (Соланке, 68), Салах (Окслейд-Чемберлен, 46), Мане
Предупреждения:
Отаменди, 5; Фернандиньо, 27 - Александр-Арнольд, 20; Джан, 80
Удаления:
нет - Мане, 37
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
09 сентября 14:30, Этихад, Текстовая трансляция