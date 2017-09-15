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Садьо Мане: В следующий раз я доберусь до мяча быстрее Эдерсона

Источник:  ESPN FCКомментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане высказался о столкновении с голкипером «Манчестер Сити» Эдерсоном в матче команд в четвертом туре премьер-лиги на «Этихад Стэдиум» (0:4).

«Думаю, в следующий раз я доберусь до мяча быстрее Эдерсона, – приводит ESPN слова Мане. – У меня не было намерения нанести травму голкиперу. Но все получилось неудачно, и я желаю ему восстановиться как можно скорее. Это была борьба за мяч. Я стремился к мячу и не хотел попасть в Эдерсона. Я не из таких игроков.

Случился контакт, я извинился перед ним. Это часть футбола, и я ничего не могу изменить. У меня нет его номера, так что я просто опубликовал фотографию и написал сообщение для него. Думаю, он увидел это.

После столкновения мое внимание было сосредоточено на вратаре, поэтому, когда увидел красную карточку, удивился. Я ждал, что будет только предупреждение. Принимаю это и постараюсь забыть».

Теперь Мане предстоит отбыть трехматчевую дисквалификацию. При этом Эдерсон, замененный после столкновения с камерунцем, вышел в стартовом составе «Манчестер Сити» в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (4:0).

Матч

Манчестер Сити - Ливерпуль - 5:0 (2:0)

Голы

Агуэро 24 (1:0). Габриэл 45 (2:0). Габриэл 53 (3:0). Сане 77 (4:0). Сане 90 (5:0).

Состав

Манчестер Сити: Эдерсон (Браво, 44), Отаменди (Мангаля, 70), Уокер, Данило, Стоунз, Менди, Фернандиньо, де Брюйне, Силва Д., Агуэро, Габриэл (Сане, 57)

Ливерпуль: Миньоле, Морено, Александр-Арнольд, Матип, Клаван, Хендерсон, Джан, Вейналдум (Милнер, 59), Фирмино (Соланке, 68), Салах (Окслейд-Чемберлен, 46), Мане

Предупреждения:

Отаменди, 5; Фернандиньо, 27 - Александр-Арнольд, 20; Джан, 80

Удаления:

нет - Мане, 37

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

09 сентября 14:30, Этихад, Текстовая трансляция

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