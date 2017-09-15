Садьо Мане: В следующий раз я доберусь до мяча быстрее Эдерсона

Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане высказался о столкновении с голкипером «Манчестер Сити» Эдерсоном в матче команд в четвертом туре премьер-лиги на «Этихад Стэдиум» (0:4).

«Думаю, в следующий раз я доберусь до мяча быстрее Эдерсона, – приводит ESPN слова Мане. – У меня не было намерения нанести травму голкиперу. Но все получилось неудачно, и я желаю ему восстановиться как можно скорее. Это была борьба за мяч. Я стремился к мячу и не хотел попасть в Эдерсона. Я не из таких игроков.

Случился контакт, я извинился перед ним. Это часть футбола, и я ничего не могу изменить. У меня нет его номера, так что я просто опубликовал фотографию и написал сообщение для него. Думаю, он увидел это.

После столкновения мое внимание было сосредоточено на вратаре, поэтому, когда увидел красную карточку, удивился. Я ждал, что будет только предупреждение. Принимаю это и постараюсь забыть».

Теперь Мане предстоит отбыть трехматчевую дисквалификацию. При этом Эдерсон, замененный после столкновения с камерунцем, вышел в стартовом составе «Манчестер Сити» в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (4:0).