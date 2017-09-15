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ForZe анонсировала третий состав по CS:GO

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Организация forZe представила третий состав команды по CS:GO — forZe.Forever Young.

«Многие задавались вопросом — какая участь постигнет игроков прошлого состава? Некоторым из них мы еще даем шанс показать себя на арене киберспортивных матчей. Помимо трех игроков прошлого состава, с которыми вы знакомы, второй ростер команды forZe пополнили: Андрей «Xoma_» Мироненко, игравший под эгидой нашего клуба с 2005 году в CS 1.6, а также Артём «mouseTT» Карягин, выступавший под многими олдовыми тэгами и зарекомендовавший себя на киберспортивной сцене», — говорится в анонсе организации.

Состав forZe.Forever Young: 

Иван «F_1N» Кочугов 
Сергей «FoX» Столяров 
Владимир «La3euka» Шурыгин 
Андрей «Xoma_» Мироненко 
Artem «mouseTT» Karyagin

7 сентября forZe заключила контракты с игроками, которые представляли организацию в 2000-х годах, а 8 сентября организация подписала экс-состав Spartak Esports. 

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