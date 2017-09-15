Салах стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Полузащитник «Ливерпуля» Мохаммед Салах признан лучшим игроком первого тура Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
Салах опередил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Реала» Криштиану Роналду, набрав больше 50% голосов.
Лучшим игроком первого тура #ЛигаЧемпионов признан Мохамед Салах! 👏👏👏 pic.twitter.com/si1ISeFxUk— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 15 сентября 2017 г.
Среди претендентов на награду также были нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, полузащитник «Шахтера» Тайсон, форвард «ПСЖ» Неймар, полузащитник «Баварии» Хамес Родригес и нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромеру Лукаку.
Напомним, что Салах отметился забитым голом в ворота «Севильи» (2:2).
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