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ЦСКА уступил «Адмиралу», потерпев второе поражение в сезоне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Адмирала» на своей площадке переиграли ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

Заброшенными шайбами у дальневосточной команды отметились Максим Казаков, Вадим Краснослободцев и Владимир Ткачев. У армейцев единственная шайба на счету Сергея Шумакова.

После этой игры «Адмирал» набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА, имея в своем активе 23 балла, занимает второе место на «Западе».

В следующей игре «Адмирал» 17 сентября на своем льду примет «Витязь». ЦСКА 21 числа в гостях встретится с «Йокеритом».

Матч

Адмирал - ЦСКА - 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы:

Казаков (Бартулис, Макаренко), 5:14 (1:0). Шумаков (Скотт, Капризов), 19:58 (1:1). Краснослободцев (Волченков, Ткачёв), 21:37 (2:1). Ткачёв (Краснослободцев), 23:53 (3:1).

Место и дата

15 сентября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция

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