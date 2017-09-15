ЦСКА уступил «Адмиралу», потерпев второе поражение в сезоне

Хоккеисты «Адмирала» на своей площадке переиграли ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

Заброшенными шайбами у дальневосточной команды отметились Максим Казаков, Вадим Краснослободцев и Владимир Ткачев. У армейцев единственная шайба на счету Сергея Шумакова.

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После этой игры «Адмирал» набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА, имея в своем активе 23 балла, занимает второе место на «Западе».

В следующей игре «Адмирал» 17 сентября на своем льду примет «Витязь». ЦСКА 21 числа в гостях встретится с «Йокеритом».