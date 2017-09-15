Геннадий Тимченко: Жаль, что НХЛ ставит финансовые показатели выше олимпийских результатов
Источник: ТАССКомментарии
Президента СКА, председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко поделился мнением об отказе Национальной хоккейной лиги отпускать игроков на Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан.
- Очень
жаль, что Национальная хоккейная лига ставит финансовые показатели выше олимпийских
результатов. Если не приедут лучшие российские, канадские и американские
игроки, то, конечно, это будет обидно, но не мы это придумали. Но хоккей - это
игра, и мы будем смотреть, как это все будет в Корее, - передает слова Тимченко
ТАСС.
Ранее Александр Овечкин выступил со специальным заявлением по Олимпиаде, которое распространил его клуб «Вашингтон».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически