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Геннадий Тимченко: Жаль, что НХЛ ставит финансовые показатели выше олимпийских результатов

Источник:  ТАССКомментарии

Президента СКА, председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко поделился мнением об отказе Национальной хоккейной лиги отпускать игроков на Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан.

- Очень жаль, что Национальная хоккейная лига ставит финансовые показатели выше олимпийских результатов. Если не приедут лучшие российские, канадские и американские игроки, то, конечно, это будет обидно, но не мы это придумали. Но хоккей - это игра, и мы будем смотреть, как это все будет в Корее, - передает слова Тимченко ТАСС.

Ранее Александр Овечкин выступил со специальным заявлением по Олимпиаде, которое распространил его клуб «Вашингтон».

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