«Тосно» – лауреат премии «Лига Fair Play» в августе

РФПЛ, «Росгосстрах» и букмекерская компания «Лига Ставок» определили лауреата Премии «Лига Fair Play» в августе 2017 года.

По итогам месяца обладателем награды стал «Тосно». Клуб получил награду перед матчем 10-го тура против «Спартака».

Цель премии «Лига Fair Play» - продвижение идей и принципов Fair Play, в основе которых уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам.

Премия вручается по итогам каждого месяца команде, демонстрирующей самые высокие показатели честной игры. Методика оценки поведения команд рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по системе Fair Play осуществляется делегатом матча и отображается в соответствующем рапорте.

Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам Fair Play: желтые и красные карточки, зрелищность матча, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд, поведение болельщиков.

Команда, набравшая наибольший средний балл во всех матчах чемпионата, получит премию «Лига Fair Play» сезона-2017/18.