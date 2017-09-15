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Марсело: Лучший партнер – Криштиану, самый сложный оппонент – Неймар

Источник:  MarcaКомментарии

Защитник «Реала» Марсело на пресс-конференции, приуроченной к подписанию нового контракта с клубом, назвал своего лучшего за карьеру партнера по команде.

«Я играл с великими Роналдо, Роналдиньо, Рудом ван Нистелроем. Но поскольку я долго тренируюсь с ним, отдаю ему передачи и отмечаю голы, я назову Криштиану.

А соперником, остановить которого труднее всего, был Неймар, с которым я вместе играю за сборную», – приводит Marca слова Марсело.

Напомним, 14 сентября «Реал» объявил о продлении контракта с 29-летним бразильцем до 2022 года. Марсело выступает за «Реал» с 2007 года.

Вместе с клубом он стал четырехкратным чемпионом Испании (2007, 2008, 2012, 2017), двукратным обладателем Кубка Испании (2011, 2014), трехкратным обладателем Суперкубка Испании (2008, 2012, 2017), трехкратным победителем Лиги чемпионов (2014, 2016, 2017), трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА (2014, 2016, 2017) и двукратным победителем Клубного чемпионата мира (2014, 2016).

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