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«Реал» официально объявил о продлении контракта с Иско

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Хавбек сборной Испании Иско Аларкон договорился с мадридским «Реалом» о новом контракте. Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».

Отмечается, что новое соглашение игрока будет рассчитано до 2022 года. Ранее сообщалось, что сумма отступных за 25-летнего футболиста составит 700 млн евро.

Текущий контракт полузащитника истекал в конце сезона-2017/18.

Напомним, Иско выступает за столичный клуб с 2013 года. За это время полузащитник провел 197 матчей, забил 34 гола и отдал 46 голевых передач.

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