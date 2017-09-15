Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубоков

Форвард «Краснодара» Федор Смолов решением УЕФА дисквалифицирован на один матч еврокубков.

«Да, Смолов дисквалифицирован на один матч», – заявил ТАСС генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.

Данное решение было принято после ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы между «Краснодаром» и «Црвеной Звездой». Смолов очень эмоционально общался с судейской бригадой.

Напомним, что «Краснодар» не смог попасть в групповой раунд Лиги Европы, уступив сербской «Црвене Звезде» по сумме двух встреч.