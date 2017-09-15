«Рено» претендовал на Риккардо

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо был приоритетным вариантом для «Рено», сообщает Autosport.com.

Рассматривая варианты усиления состава на следующий сезон, французский производитель сначала остановился на кандидатуре 28-летнего австралийца.

Для подписания Риккардо «Рено» хотел использовать переговоры о расторжении контракта с «Торо Россо». Однако «Ред Булл» отказался отпускать гонщика, после чего в «Рено» переключили внимание на Карлоса Сайнса.

Напомним, сегодня французская команда подтвердила подписание контракта с 23-летним испанцем на следующий сезон. Сайнс станет партнером немца Нико Хюлькенберга и тем самым заменит британца Джолиона Палмера.

Добавим, что контракт Риккардо с «Ред Буллом» рассчитан до конца 2018 года.