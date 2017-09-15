Геннадий Тимченко: В Петербурге может появиться новая 20-тысячная арена

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко заявил, что в Санкт-Петербурге в течение четырех-пяти лет может появиться новая ледовая арена.

«В Петербурге есть планы по строительству новой арены на 20 тысяч зрителей, первой в России такого масштаба. Думаю, это будет в промежутке 4-5 лет», - цитирует Тимченко «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что хоккейный клуб СКА думает начать строительства ледовой арены около Московского парка Победы.

Напомним, что Тимченко является президентом СКА. В пятницу он переизбран на пост председателя совета директоров КХЛ.