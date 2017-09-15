Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал3 : 1ЦСКА
Теннис  Балаж- : -Хачанов
Хоккей  СКА- : -Металлург
Теннис  Фучович- : -Рублев
Футбол  Арсенал Тула- : -Динамо
Баскетбол  Россия- : -Сербия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Каррису продлил контракт с «Севильей» до 2020 года

Источник:  ФК «Севилья»Комментарии

Защитник «Севильи» Даниэл Каррису продлил контракт с клубом до 2020 года, сообщает официальный сайт красно-белых.

29-летний португалец начал свой пятый сезон в составе клуба из Андалусии. За четыре года в Испании Каррису провел 112 матчей за «Севилью» и забил шесть голов.

Вместе с клубом он трижды выигрывал Лигу Европы (2014, 2015, 2016), а также был финалистом Кубка Испании (2016).

До перехода в «Севилью» Каррису выступал за «Спортинг», «Ольяненсе», АЕЛ (Кипр) и «Рединг» (Англия).

В нынешнем сезоне Каррису провел полный матч третьего тура примеры с «Эйбаром» (3:0), после чего остался в запасе в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:2).

Напомним, «Севилья» является соперником «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Реал» официально объявил о продлении контракта с ИскоХавбек сборной Испании Иско Аларкон договорился с мадридским «Реалом» о новом контракте. Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».Марсело: Лучший партнер – Криштиану, самый сложный оппонент – НеймарЗащитник «Реала» Марсело на пресс-конференции, приуроченной к подписанию нового контракта с клубом, назвал своего лучшего за карьеру партнера по команде.Лучшие поводы поглумиться над «Спартаком». И их команда дала самаЛучшие поводы поглумиться над «Спартаком». И их команда дала самаМы честно болели за «Спартак» в Мариборе, но три другие российские команды в первом туре еврокубков были точно лучше.Примера. 4-й тур. «Эйбар» против «Леганеса» и другие матчиРезультаты матчей 4-го тура испанской примеры.Жозеп Бартомеу: Месси не нужно подписывать контракт, это уже сделал его отецПрезидент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал о ситуации с продлением контракта с форвардом Лионелем Месси.
Футбол
Марсело: Лучший партнер – Криштиану, самый сложный оппонент – Неймар
Хоккей
ЦСКА уступил «Адмиралу», потерпев второе поражение в сезоне
Футбол
Салах стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Футбол
Садьо Мане: В следующий раз я доберусь до мяча быстрее Эдерсона
все новости
Севилья
Севильякалендарьстатистика
Даниэль Каррису
Даниэль Каррисувсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости