Каррису продлил контракт с «Севильей» до 2020 года

Защитник «Севильи» Даниэл Каррису продлил контракт с клубом до 2020 года, сообщает официальный сайт красно-белых.

29-летний португалец начал свой пятый сезон в составе клуба из Андалусии. За четыре года в Испании Каррису провел 112 матчей за «Севилью» и забил шесть голов.

Вместе с клубом он трижды выигрывал Лигу Европы (2014, 2015, 2016), а также был финалистом Кубка Испании (2016).

До перехода в «Севилью» Каррису выступал за «Спортинг», «Ольяненсе», АЕЛ (Кипр) и «Рединг» (Англия).

В нынешнем сезоне Каррису провел полный матч третьего тура примеры с «Эйбаром» (3:0), после чего остался в запасе в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:2).

Напомним, «Севилья» является соперником «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов.