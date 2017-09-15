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Кокорин попал в команду недели Лиги Европы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

УЕФА назвала одиннадцать лучших игроков по итогам матчей 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Вратарь: Яго Иррерин («Атлетик»);

Защитники: Эктор Беллерин («Арсенал»), Диего Ллорьенте («Реал Сосьедад»), Андреа Масьелло («Аталанта»), Эдуард Соболь («Славия» Прага);

Полузащитники: Родриго Эрнандес («Вильярреал»), Димитри Пайет («Марсель»), Халкан Чалханоглу («Милан»), Серхио Каналес («Реал Сосьедад»);

Нападающие: Александр Кокорин («Зенит»), Андре Силва («Милан»).

Напомним, «Зенит» разгромил «Вардар» в Македонии со счетом 5:0. Помимо Кокорина, оформившего дубль, также отличились Артем Дзюба (с передачи Кокорина), Бранислав Иванович и Эмилиано Ригони.  

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