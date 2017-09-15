Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал3 : 1ЦСКА
Теннис  Балаж- : -Хачанов
Хоккей  СКА- : -Металлург
Теннис  Фучович- : -Рублев
Футбол  Арсенал Тула- : -Динамо
Баскетбол  Россия- : -Сербия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Бубнов: Шансы у «Динамо» и «Арсенала» примерно равны

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч десятого тура РФПЛ между «Арсеналом» и «Динамо».

- Команды находятся рядом в таблице и не отличаются стабильностью, потому делать прогноз в данном случае не так просто. Думаю, шансы здесь примерно равны.  Прогноз: 1:1, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что встреча пройдет в Туле и начнется в 19:30 по московскому времени.

Матч

Арсенал - Динамо

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

15 сентября 19:30, Арсенал, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Готовится страшная месть «Спартаку», а самая странная отставка в России уже естьГотовится страшная месть «Спартаку», а самая странная отставка в России уже естьГлавное в новом туре ФНЛ – рассмотреть соперников команд премьер-лиги по Кубку России.«Тосно» – лауреат премии «Лига Fair Play» в августеРФПЛ, «Росгосстрах» и букмекерская компания «Лига Ставок» определили лауреата Премии «Лига Fair Play» в августе 2017 года.«Зенит» – «Уфа». Перед матчем на стадионе выступит группа «Пилот»«Зенит» и «Наше радио» открывают концертную площадку на стадионе «Санкт-Петербург». В рамках проекта «Live на Крестовском» первой выступит рок-группа «ПилОт».Вячеслав Булавин: Ставка «Локомотива» на защиту в матче с «Копенгагеном» была правильнойБывший тренер «Зенита» Вячеслав Булавин оценил игру «Локомотива» в матче группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном» (0:0) на стадионе «Паркен».Вячеслав Булавин: Дзюба сыграл очень положительную роль в матче с «Вардаром»Бывший тренер «Зенита» Вячеслав Булавин высказался об игре форварда Артема Дзюбы в матче группового этапа Лиги Европы с «Вардаром» (5:0) на стадионе «Филипп II» в Скопье.
Футбол
Марсело: Лучший партнер – Криштиану, самый сложный оппонент – Неймар
Хоккей
ЦСКА уступил «Адмиралу», потерпев второе поражение в сезоне
Футбол
Салах стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Футбол
Садьо Мане: В следующий раз я доберусь до мяча быстрее Эдерсона
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Александр Бубнов
Александр Бубноввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости