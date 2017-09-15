Александр Бубнов: Шансы у «Динамо» и «Арсенала» примерно равны
Источник: Sportbox.ruКомментарии
Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч десятого тура РФПЛ между «Арсеналом» и «Динамо».
- Команды находятся рядом в таблице и не отличаются стабильностью, потому делать прогноз в данном случае не так просто. Думаю, шансы здесь примерно равны. Прогноз: 1:1, - цитирует Бубнова Sportbox.
Напомним, что встреча пройдет в Туле и начнется в 19:30 по московскому времени.
Матч
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
15 сентября 19:30, Арсенал, Онлайн-трансляция
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