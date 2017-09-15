Александр Бубнов: Шансы у «Динамо» и «Арсенала» примерно равны

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч десятого тура РФПЛ между «Арсеналом» и «Динамо».

- Команды находятся рядом в таблице и не отличаются стабильностью, потому делать прогноз в данном случае не так просто. Думаю, шансы здесь примерно равны. Прогноз: 1:1, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что встреча пройдет в Туле и начнется в 19:30 по московскому времени.