Женская сборная России по настольному теннису вышла в полуфинал ЧЕ

Полина Михайлова: Наверное, немного спешила в матче с Павлович, был не мой день

Российская спортсменка Полина Михайлова поделилась мнением о причинах поражения в матче второго круга олимпийского турнира по настольному теннису с Викторией Павлович (Белоруссия).