Женская сборная России по настольному теннису вышла в полуфинал ЧЕ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Женская сборная по настольному теннису обыграла Венгрию и вышла в полуфинал командного чемпионата Европы.
Встреча завершилась в пятницу и завершилась уверенной победой россиянок со счетом 3-1. Соперником сборной России в полуфинале станет победитель пары Португалия - Румыния.
Сборную России на турнире в Люксембурге представляют Полина Михайлова, Ольга Воробьева и Яна Носкова.
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