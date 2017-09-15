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Женская сборная России по настольному теннису вышла в полуфинал ЧЕ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Женская сборная по настольному теннису обыграла Венгрию и вышла в полуфинал командного чемпионата Европы. 

Встреча завершилась в пятницу и завершилась уверенной победой россиянок со счетом 3-1. Соперником сборной России в полуфинале станет победитель пары Португалия - Румыния.

Сборную России на турнире в Люксембурге представляют Полина Михайлова, Ольга Воробьева и Яна Носкова.

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