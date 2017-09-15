Рыспаеву разрешили играть в ВХЛ в течение месяца

Защитник Дамир Рыспаев получил разрешение в течение месяца играть в ВХЛ, сообщает ТАСС.

В августе 2016 года КХЛ наложила бессрочную дисквалификацию на игрока обороны «Барыса» после того, как он стал зачинщиком драки с тремя игроками «Куньлунь Ред Стар» во время предсезонного турнира Кубок президента Казахстана. В итоге минувший сезон Рыспаев провел в чемпионате Казахстана, выступая за «Номад» из Астаны. В 38 матчах он набрал 4 (1+3) очка и заработал 41 минуту штрафа.

В пятницу дело Рыспаева было повторно рассмотрено на заседании совета директоров КХЛ.

«Позиция лиги не изменилась, мы продолжаем бороться с грубостью. Учитывая, что игрок раскаялся, на месяц мы разрешим играть ему в ВХЛ. Если в течение месяца он не совершит проступков, то разрешим играть ему в КХЛ», – сказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Добавим, что в ВХЛ выступают два клуба из Казахстана – «Сарыарка» (Караганда) и «Торпедо» (Усть-Каменогорск).