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Третьяк вошел в состав совета директоров КХЛ

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент ФХР Владислав Третьяк вошел в совет директоров КХЛ по итогам заседания общего собрания учредителей лиги, которое состоялось в пятницу в Москве.

Третьяк стал единственным новым членом совета директоров, в который теперь входят 19 человек.

«У нас идет плотное взаимодействие с ФХР, оно налажено, это идет на пользу всем сборным и лиге, – приводит «Р-Спорт» слова первого президента и члена совета директоров КХЛ Александра Медведева. – Конфликтных ситуаций нет, и присутствие Третьяка в составе совета директоров тоже пойдет на пользу всем».

Полностью состав совета директоров выглядит следующим образом: Геннадий Тимченко, Дмитрий Чернышенко, Валерий Каменский, Алексей Анисимов, Геннадий Величкин, Игорь Есмантович, Борис Король, Наиль Маганов, Александр Медведев, Алексей Морозов, Виктор Рашников, Аркадий Ротенберг, Роман Ротенберг, Юрис Савицкис, Кирилл Фастовский, Вячеслав Фетисов, Игорь Шуневич, Яри Курри, Владислав Третьяк.

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