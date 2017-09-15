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Широбоков поборется за звание восходящей звезды года в Европе

Источник:  European Athletic AssociationКомментарии

Европейская ассоциация легкой атлетики объявила номинантов на звание «Европейская восходящая звезды 2017 года». В список претендентов попал 20-летний россиянин Сергей Широбоков.

В 2017 году Широбоков выиграл серебряную медаль на чемпионате мира в ходьбе на 20 км и золотую медаль на юниорском чемпионате мира (U-20) на дистанции 20 км.

Голосование проходит на страницах социальных сетей Европейской легкоатлетической ассоциации в Twitter и Facebook. Оно будет открыто до 26 сентября, после чего будет объявлены 3 финалиста. Для того чтобы проголосовать за участника достаточно ретвитнуть сообщение.

Полный список претендентов можно посмотреть на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации, либо в их социальных сетях.

Церемония награждения пройдет 14 октября в Вильнусе, в рамках ежегодной церемонии Golden Tracks Awards Night. Тем же вечером также будут названы лучшие легкоатлеты среди мужчин и женщин.

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