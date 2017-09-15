Фрэнк Лэмпард: «Челси» вернулся туда, где ему самое место, в Лигу Чемпионов

Бывший полузащитник лондонского «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард поделился мнением об игре «Челси» в Лиге Чемпионов.

- Все понимают, включая Конте, что бороться на два фронта, выступая в этом сезоне во внутреннем чемпионате и в Европе, будет намного сложнее.

Но клуб вернулся туда, где ему самое место, в Лигу Чемпионов. Возможно, неучастие в ЛЧ в прошлом сезоне стало тревожным звонком, хотя и, вероятно, дало всем возможность передохнуть и начать с новыми силами.

Я думаю, они обладают потенциалом, чтобы пройти весь путь. «Челси» обладает выдающейся системой оборонительной игры, и весь вопрос заключается в том, в какой форме будут атакующие игроки, так что мысли по этому поводу очень оптимистичные, - передает слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».

Напомним, что в первом матче группового этапа Лиги Чемпионов «Челси» разгромил азербайджанский «Карабах» со счетом 6:0. В следующем туре «Челси» 27 сентября в гостях встретится с «Атлетико».