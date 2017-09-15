Забияко и Энберт победили на турнире в Италии

Российская спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт стали победителями Кубка Ломбардии по фигурному катанию.

В активе россиян по сумме произвольной и короткой программ 196,06 балла. На втором месте расположился дуэт из Италии: Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (191,39). Бронзовые медали достались итальянским фигуристам Валентине Маркеи и Ондржею Готареку (180,86).

Другая российская пара Алиса Ефимова и Александр Коровин заняла пятое место по сумме двух программ (160,70).