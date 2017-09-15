Забияко и Энберт победили на турнире в Италии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт стали победителями Кубка Ломбардии по фигурному катанию.
В активе россиян по сумме произвольной и короткой программ 196,06 балла. На втором месте расположился дуэт из Италии: Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (191,39). Бронзовые медали достались итальянским фигуристам Валентине Маркеи и Ондржею Готареку (180,86).
Другая российская пара Алиса Ефимова и Александр Коровин заняла пятое место по сумме двух программ (160,70).
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