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Забияко и Энберт победили на турнире в Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт стали победителями Кубка Ломбардии по фигурному катанию.

В активе россиян по сумме произвольной и короткой программ 196,06 балла. На втором месте расположился дуэт из Италии: Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (191,39). Бронзовые медали достались итальянским фигуристам Валентине Маркеи и Ондржею Готареку (180,86).

Другая российская пара Алиса Ефимова и Александр Коровин заняла пятое место по сумме двух программ (160,70).

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