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Дринкуотер не сможет восстановиться до перерыва на международные матчи

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер из-за травмы икроножной мышцы, по всей вероятности, не сможет помочь команде до перерыва на игры сборных в октябре.

Об этом сообщается на официальной странице клуба в твиттере.

«Антонио Конте сообщил, что вряд ли мы увидим Дринкуотера на поле до перерыва на международные матчи», - говорится в сообщении.

Напомним, что полузащитник еще не сыграл ни одного матча за «Челси» после перехода из «Лестера» в летнее трансферное окно.

Дринкуотер дебютировал за сборную Англии в 2007 году. Матчи отборочного цикла чемпионата мира 2018 года в зоне УЕФА пройдут 5-7 и 8-10 октября.

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