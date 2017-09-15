Дринкуотер не сможет восстановиться до перерыва на международные матчи

Полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер из-за травмы икроножной мышцы, по всей вероятности, не сможет помочь команде до перерыва на игры сборных в октябре.

Об этом сообщается на официальной странице клуба в твиттере.

«Антонио Конте сообщил, что вряд ли мы увидим Дринкуотера на поле до перерыва на международные матчи», - говорится в сообщении.

Conte says it is unlikely we will see Danny Drinkwater in action before the international break after the calf injury he suffered. #CFC — Chelsea FC (@ChelseaFC) 15 сентября 2017 г.

Напомним, что полузащитник еще не сыграл ни одного матча за «Челси» после перехода из «Лестера» в летнее трансферное окно.

Дринкуотер дебютировал за сборную Англии в 2007 году. Матчи отборочного цикла чемпионата мира 2018 года в зоне УЕФА пройдут 5-7 и 8-10 октября.