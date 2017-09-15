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Евгений Ловчев: Пас Кокорин Дзюбе – это поступок

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев об игре Александра Кокорина в матче «Вардар» - «Зенит» (0:5) в групповом турнире Лиги Европы.

- Кокорин забила классные голы в матче с «Вардаром», но больше всего понравился третий гол «Зенита». Когда Саша все сделал сам, сам мог забить, но отдал великолепный пас Дзюбе. Многие на его месте сами решали бы этот момент. Пас Дзюбе – это поступок.

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