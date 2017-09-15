Евгений Ловчев: Пас Кокорин Дзюбе – это поступок

Ринат Билялетдинов: Даже по такой игре было видно, что Дзюба работает с мячом медленней партнеров

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал игру нападающего «Зенита» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против «Вардара» (5:0).