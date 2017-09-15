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Полузащитник «Стяуа» Будеску признан игроком недели в Лиге Европы, Кокорин – второй

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник «Стяуа» Константин Будеску по итогам голосования болельщиков был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Как сообщается, за Будеску, оформившего дубль в ворота чешской «Виктории» (3:0), отдали свои голоса 46% болельщиков.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, ставший автором двух голов в ворота «Вардара» (5:0), занял по итогам голосования второе место (23%).

На третьей строчке расположился форвард «Милана» Андре Силва (19%), записавший на свой счет хет-трик в матче с «Аустрией» (5:1).

Ранее стало известно, что Кокорин вошел в состав символической команду недели Лиги Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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