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«Куньлунь» обыграл «Витязь» и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Куньлуня» взяли верх над «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.

Заброшенными шайбами у китайской команды отметились Жильбер Брюле и Зак Юйэнь.

Отметим, что шведский голкипер «Куньлуня» Магнус Хелльберг, отразив 42 броска, оформил третий «сухой» матч в этом сезоне.

После этой игры «Куньлунь» набрал 21 очко и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. «Витязь», имея в активе 11 баллов, занимает 11-е место на «Западе».

В следующей игре «Куньлунь» 19 сентября сыграет на выезде с «Торпедо». «Витязь» 17 числа встретится в гостях с «Адмиралом».

Матч

Куньлунь Ред Стар - Витязь - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы:

Брюле (Поникаровский, Вольски), 8:59 (1:0). Юйэнь (Ярвинен), 23:11 (2:0).

Место и дата

15 сентября 14:30, Фэй Ян, Онлайн-трансляция

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