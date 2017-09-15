«Куньлунь» обыграл «Витязь» и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции

Хоккеисты «Куньлуня» взяли верх над «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.

Заброшенными шайбами у китайской команды отметились Жильбер Брюле и Зак Юйэнь.

Отметим, что шведский голкипер «Куньлуня» Магнус Хелльберг, отразив 42 броска, оформил третий «сухой» матч в этом сезоне.

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После этой игры «Куньлунь» набрал 21 очко и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. «Витязь», имея в активе 11 баллов, занимает 11-е место на «Западе».

В следующей игре «Куньлунь» 19 сентября сыграет на выезде с «Торпедо». «Витязь» 17 числа встретится в гостях с «Адмиралом».