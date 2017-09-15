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Росгвардия обеспечивает безопасность тура кубка мира по футболу

Источник:  ТАССКомментарии

Бойцы Росгвардии совместно с сотрудниками правоохранительных органов обеспечивают безопасность тура кубка мира по футболу. Об этом сообщает ТАСС о ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Войска национальной гвардии РФ принимают участие в охране общественного порядка в местах показа футбольного трофея», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Бойцы СОБР и ОМОН обеспечат силовое прикрытие маршрута кубка от Калининграда до Владивостока.

Общая протяженность маршрута составит около 28 тысяч километров. Кубок побывает в 25 городах России.

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