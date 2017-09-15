Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал3 : 1ЦСКА
Теннис  Балаж- : -Хачанов
Хоккей  СКА- : -Металлург
Теннис  Фучович6:2, 6:4, 5:6Рублев
Футбол  Арсенал Тула- : -Динамо
Баскетбол  Россия- : -Сербия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Ткаченко: Если наши выиграют у сербов, то будут чемпионами

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бывший центровой сборной СССР  Владимир Ткаченко заявил, что шансы России на победу в полуфинале Евробаскета против Сербии составляют 50%, однако если россияне выйдут в финал, то обязательной станут чемпионами.

«Первую игру видел и считаю, что команды равные. Если сербы сделают какие-то выводы, то могут и «зацепить» наших, но ведь и наши могут сделать выводы, так что тут 50 на 50. Если наши выиграют у сербов, то будут чемпионами. Потому что, если бы играли с испанцами в финале, то я бы ставил на них. Но если они выбыли, то сборную Словении россияне бояться не будут абсолютно, и если пройдут сербов, то возьмут золото», - заявил Ткаченко «Р-Спорт».

Полуфинальный матч между Россией и Сербией состоится сегодня в 21:30 по московскому времени. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Гомельский: Сербы жаждут реванша, но мы знаем, как их обыгрыватьВладимир Гомельский: Сербы жаждут реванша, но мы знаем, как их обыгрыватьКомментатор Владимир Гомельский представил сборную Сербии и рассказал о предполагаемой тактике на игру.Тренер сборной Хорватии покинул пост после поражения от сборной РоссииАлександр Петрович покинул пост главного тренера сборной Хорватии по баскетболу после поражения на Евробаскете от российской команды.Сергей Базаревич: Теперь сербы не могут нас недооценитьГлавный тренер сборной России Сергей Базаревич перед полуфиналом Евробаскета-2017 в Турции с Сербией высказался о том, как изменился соперник после матча команд на групповом этапе.У России может не хватить сил. У Сербии – нервовУ России может не хватить сил. У Сербии – нервовСегодняшний полуфинал станет уже вторым матчем между сборными России и Сербии на этом чемпионате.Бобан Марьянович: Дуэль с Мозговым будет интереснойЦентровой сборной Сербии Бобан Марьянович перед полуфиналом Евробаскета-2017 в Турции с Россией рассказал, чего ждет от противостояния с центровым Тимофеем Мозговым.
Футбол
Евгений Ловчев: Пас Кокорин Дзюбе – это поступок
Хоккей
Третьяк вошел в состав совета директоров КХЛ
Хоккей
Рыспаеву разрешили играть в ВХЛ в течение месяца
Футбол
Александр Бубнов: Шансы у «Динамо» и «Арсенала» примерно равны
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Сербия
Сербиякалендарьстатистика
Евробаскет-2017
Евробаскет-2017