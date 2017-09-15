Владимир Ткаченко: Если наши выиграют у сербов, то будут чемпионами

Бывший центровой сборной СССР Владимир Ткаченко заявил, что шансы России на победу в полуфинале Евробаскета против Сербии составляют 50%, однако если россияне выйдут в финал, то обязательной станут чемпионами.

«Первую игру видел и считаю, что команды равные. Если сербы сделают какие-то выводы, то могут и «зацепить» наших, но ведь и наши могут сделать выводы, так что тут 50 на 50. Если наши выиграют у сербов, то будут чемпионами. Потому что, если бы играли с испанцами в финале, то я бы ставил на них. Но если они выбыли, то сборную Словении россияне бояться не будут абсолютно, и если пройдут сербов, то возьмут золото», - заявил Ткаченко «Р-Спорт».

Полуфинальный матч между Россией и Сербией состоится сегодня в 21:30 по московскому времени.