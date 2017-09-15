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Ринат Билялетдинов: Даже по такой игре было видно, что Дзюба работает с мячом медленней партнеров

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал игру нападающего  «Зенита» в матче  первого тура группового этапа Лиги Европы против «Вардара» (5:0).

— Дзюба пропадал. Даже по такой игре он сделал несколько неоправданных потерь и было видно, что он работает с мячом медленней, чем партнеры. Ему этот простой очень дорого обходится. А гол ценен тем, что Дзюбе подарил его Кокорин. Честь Кокорину — сыграл оригинально и товарища поддержал. Артему этот гол очень важен. Но это не снимает проблем, которое проявились даже на фоне «Вардара» —  неаккуратный прием, слишком сильные и неточные пасы. Это следствия утраты игрового тонуса. Дзюба очень болезненно преодолевает ее, - передает слова Билялетдинова «Спорт день за днем».

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