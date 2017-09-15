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Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки года

Источник:  RT на русскомКомментарии

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене вошла в число претендентов на звание лучшей легкоатлетки года. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Европейской легкоатлетической ассоциации.

Напомним, что Ласицкене в 2017 году завоевала золото чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне, а также стала победительницей на финальном этапе Бриллиантовой лиги, выиграв 18-й турнир в сезоне подряд.


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