Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки года

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене вошла в число претендентов на звание лучшей легкоатлетки года. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Европейской легкоатлетической ассоциации.

Напомним, что Ласицкене в 2017 году завоевала золото чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне, а также стала победительницей на финальном этапе Бриллиантовой лиги, выиграв 18-й турнир в сезоне подряд.

RT to vote for Mariya Lasitskene as your female European Athlete of the Year!



Lasitskene retained her world high jump title in London. pic.twitter.com/cobvkdUV1a