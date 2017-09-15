Тренер сборной Хорватии покинул пост после поражения от сборной России
Источник: Dnevnik.hrКомментарии
Александр Петрович покинул пост главного тренера сборной Хорватии по баскетболу после поражения на Евробаскете от российской команды.
«После матча с россиянами на чемпионате Европы достигнуто соглашение о расторжении контракта», - сообщает dnevnik.hr со ссылкой на заявление Хорватского баскетбольного союза.
Сборная Хорватии в 1/8 финала Евробаскета уступила сборной России со счетом 78:101.
Как стало известно, Петровича может заменить его экс-помощник в хорватской сборной Ивица Скелик.
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