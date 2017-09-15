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Юрген Клопп: Будем думать о том, чтобы выпустить Коутиньо в основе в матче с «Бернли»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что думает над тем, чтобы выпустить полузащитника Филиппе Коутиньо в стартовом составе на матч пятого тура чемпионата Англии против «Бернли».

- Коутиньо должен быть готов. Было очень приятно видеть, как публика приветствовала его появление на поле в среду. На тренировках он проявил себя с лучшей стороны, поэтому он снова в строю. Игру против «Севильи» нельзя назвать идеальной, но это связано с длительным перерывом. Мы будем думать о том, чтобы выпустить его на поле в основном составе, - цитирует Клоппа Sky Sports.

Добавим, что Коутиньо впервые в этом сезоне сыграл за мерсисацдцев в минувшую среду, выйдя на замену во втором тайме матча группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (2:2).

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