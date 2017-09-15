Вячеслав Фетисов: Овечкин хотел как лучше, а его за это пинают

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию Александра Овечкина, который обещал поехать на Олимпиаду, но ИИХФ отказалась брать на Игры хоккеистов с заокеанскими контрактами.

- Саша пытался сделать все, чтобы выступить на Олимпиаде, но даже при огромном желании сейчас он этого сделать не сможет. Есть регламентирующие и регулирующие документы: контракт с обязательствами перед его командой, плюс регламент, который озвучил президент IIHF, согласно которому без разрешения НХЛ никто на Олимпийских играх играть не может. Сашу надо поблагодарить за то, что поднимал эту тему. Ругать его – это неправильно.

Если б спортивные руководители могли договориться, то он бы с удовольствием приехал. А так получается, он хотел как лучше, а его за это еще и пинают, - передает слова Фетисова «Р-Спорт».

Ранее Александр Овечкин выступил со специальным заявлением по Олимпиаде, которое распространил его клуб «Вашингтон».