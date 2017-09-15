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Болельщики отправили более 500 тысяч заявок за первые сутки продаж билетов на ЧМ-2018

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

За первые сутки продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, болельщиками было подано более 500 тысяч заявок. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Как отмечается, что по количеству отправленных заявок лидируют российские болельщики. Затем следуют мексиканцы, аргентинцы, бразильцы, китайцы и американцы.

На финальный матч турнира, который состоится на московском стадионе «Лужники», было оставлено более 50 тысяч заявок. На матч открытия чемпионата с участием сборной - чуть менее 40 тысяч.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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