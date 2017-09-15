Алексей Сорокин: Удовлетворяют темпы поступления заявок, более полмиллиона – хороший показатель

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин темпами поступления заявок на билеты на чемпионат мира по футболу 2018 года.

– Результат хороший, заявок много, интенсивность очень большая. Конечно, с учетом разницы во времени она неравномерная, но абсолютно нормальная. Хорошо, что много болельщиков зарубежных. Нас всё более чем очень удовлетворяет. Удовлетворяют темпы поступления заявок, более полмиллиона – хороший показатель, а это только первые сутки, - передает слова Сорокина «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что за первые сутки продаж билетов на ЧМ-2018 болельщиками было подано более 500 тысяч заявок.

Напомним, что чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.