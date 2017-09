Team Kinguin подписала состав по Dota 2

Организация Team Kinguin объявила об открытии состава по Dota 2.



К организации присоединились игроки команды Let's Do It: Натан «Exotic Deer» Михалевич, Михал «Nisha» Янковски, Павел «Patos» Наругевич, Рафал «eL lisasH» Войчик и Якуб «kacor» Коцьян.

Any DOTA 2 fans lurking around? Please, give a warm welcome to the newest members of our family! Read more: https://t.co/YMgSl3P2FF pic.twitter.com/hjBMXSp2Ie