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Дарья Клишина: Для меня это серебро чемпионата мира было сродни победе

Источник:  RT на русскомКомментарии

Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала, что серебро чемпионата мира в Лондоне по прыжкам в длину для нее было сродни победе.

— Честно говоря, для меня это серебро было сродни победе. Боролась с очень сильными соперницами и прыгнула на семь метров. Я очень рада, что улетела так далеко. Все-таки для нас это гроссмейстерский рубеж. Шесть лет не добивалась подобного результата и уже давно хотелось его достичь. Поэтому для меня это скорее выигранная серебряная медаль, а не поражение в борьбе за первое место, - передает слова Клишиной RT.

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