Дарья Клишина: Для меня это серебро чемпионата мира было сродни победе
Источник: RT на русскомКомментарии
Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала, что серебро чемпионата мира в Лондоне по прыжкам в длину для нее было сродни победе.
— Честно говоря, для меня это серебро было сродни победе.
Боролась с очень сильными соперницами и прыгнула на семь метров. Я очень
рада, что улетела так далеко. Все-таки для нас это гроссмейстерский рубеж.
Шесть лет не добивалась подобного результата и уже давно хотелось его достичь.
Поэтому для меня это скорее выигранная серебряная медаль, а не поражение в
борьбе за первое место, - передает слова Клишиной RT.
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