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Дарья Клишина: В теннисе отношения между соперниками немного жестче, чем в прыжках в длину

Источник:  RT на русскомКомментарии

Российская легкоатлетка Дарья Клишина считает, что отношения между соперниками в большом теннисе жестче, чем в прыжках в длину.

— Вас часто сравнивают с Марией Шараповой. Многие соперницы жалуются, что в раздевалке Мария не здоровается с соперницами. У прыгуний в длину такое практикуется?
— У меня сейчас очень хорошие отношения со всеми соперницами. С некоторыми даже могу проводить время вне стадиона: сходить куда-нибудь по-дружески, пообедать вместе или просто прогуляться. Мне кажется, это очень помогает даже во время состязаний.

Что касается тенниса, то мой агент имеет контакты со многими представителями этого вида спорта. Я также общаюсь с некоторыми из них. Слышала много подобных историй. Там немного другой подход к соревнованиям, и это вообще более индивидуальный вид спорта. Когда на корте всего два человека, то напряжение гораздо больше. Я думаю, что так выступать в разы тяжелее, чем даже на стадионе. Но стоит заметить, теннисисты всегда говорят, что на стадионах во время соревнований по легкой атлетике очень шумно. У них все-таки ситуация полностью противоположная. Они очень чувствительны к звукам на трибунах и корте. Следовательно, во время их матчей практически всегда стоит тишина. Поэтому в теннисе отношения между соперниками немного жестче чем у нас, - передает слова Клишиной RT.

Напомним, что на чемпионате мира по легкой атлетике, который прошел этим летом в Лондоне, Клишина завоевала серебряную медаль в прыжках в длину.

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