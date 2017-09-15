СКА – «Металлург» Мг. Самсонов сыграет в воротах гостей
Тренерский штаб «Металлурга» определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против СКА.
В воротах сыграет Илья Самсонов, в запасе остался Василий Кошечкин.
Первое звено: Бирюков - Денисов, Мозякин - Коварж - Косов;
Второе звено: Пивцакин - Шаус, Осала - Филиппи - Григоренко;
Третье звено: Хабаров - Терещенко, Платонов - Берестенников - Тимкин;
Четвертое звено: Дронов, Швырев, Казионов - Калетник - Сироткин.
Напомним, матч пройдет 15 сентября в Петербурге и начнется в 19:30.
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