СКА – «Металлург» Мг. Самсонов сыграет в воротах гостей

читайте также

Дмитрий Чернышенко: Долгов по зарплате в КХЛ больше не будет! Иначе… В пятницу прошло заседание Совета директоров КХЛ, после которого президент лиги Дмитрий Чернышенко ответил на вопросы журналистов.

СКА – «Металлург» Мг. Шестеркин – в воротах, Мальцев – во втором звене Тренерский штаб СКА определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга».

«Куньлунь» обыграл «Витязь» и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции Хоккеисты «Куньлуня» взяли верх над «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.

Геннадий Тимченко: Лига расстанется с рядом клубов по окончании сезона Председатель Совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко высказал свое мнение о самых злободневных вопросах нашего хоккея.