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СКА – «Металлург» Мг. Шестеркин – в воротах, Мальцев – во втором звене

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга».

В воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Серегй Коробов.

Первое звено: Гавриков - Херсли, Ковальчук - Дацюк - Барабанов;

Второе звено: Хафизуллин - Чудинов, Широков - Мальцев - Калинин;

Третье звено: Зубарев - Зуб, Гусев - Прохоркин - Плотников;

Четвертое звено: Рыков - Рундблад, Тихонов - Каблуков - Кетов.

Напомним, матч пройдет 15 сентября в Петербурге и начнется в 19:30.
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