СКА – «Металлург» Мг. Шестеркин – в воротах, Мальцев – во втором звене
Источник: ХК СКАКомментарии
Тренерский штаб СКА определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга».
В воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Серегй Коробов.
Первое звено: Гавриков - Херсли, Ковальчук - Дацюк - Барабанов;
Второе звено: Хафизуллин - Чудинов, Широков - Мальцев - Калинин;
Третье звено: Зубарев - Зуб, Гусев - Прохоркин - Плотников;
Четвертое звено: Рыков - Рундблад, Тихонов - Каблуков - Кетов.Напомним, матч пройдет 15 сентября в Петербурге и начнется в 19:30.
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