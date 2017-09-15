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Крэйг Риди: Заявление iNADO не отражает мнение WADA и не помогает нашей работе

Источник:  ТАССКомментарии

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди прокомментировал заявление института Национальных антидопинговых агентств (iNADO) с призывом отстранить Россию от Олимпийских игр-2018.

- Комментарии группы национальных антидопинговых агентств делаются на фоне работы, которая ведется в России. И они смотрят назад вместо того, чтобы смотреть вперед. Большинство из того, о чем они говорят в этом релизе, не отражает мнение WADA и не помогает нашей работе. Этот вопрос будет рассмотрен на исполкоме WADA в Париже, - передает слова Риди ТАСС.

Напомним, что ранее главы антидопинговых агентств из 17 стран призвали отстранить Россию от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.

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