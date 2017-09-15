«Арсенал» — «Динамо». Стартовые составы
Источник: РФПЛКомментарии
Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Динамо» на матч десятого тура чемпионата России.
«Арсенал»: В. Габулов, К. Комбаров, Беляев,
Сунзу, Альварес Дельгадо, Максимов, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко,
Джорджевич.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Рыков, Терехов, Тиам, Сапета, Темников, Соснин, Панченко, Бечирай.
Напомним, что встреча пройдет в Туле и начнется в 19:30 по московскому времени.
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