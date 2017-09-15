Виталий Мутко: Каждый четвертый билет ЧМ-2018 запрошен иностранными болельщиками

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко рассказал о темпах поступления заявок на билеты на чемпионат мира по футболу 2018 года.

- За первые 24 часа количество заявок сопоставимо с количеством проданных билетов на Кубке конфедераций. Очень высокие темпы, интерес большой. Мы видим, что каждый четвертый билет запрошен иностранными болельщиками. Традиционно большой интерес со стороны бразильцев, мексиканцев, китайцев, - передает слова Мутко «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что за первые сутки продаж билетов на ЧМ-2018 болельщиками было подано более 500 тысяч заявок.

Напомним, что чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.