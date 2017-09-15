Виталий Мутко: «Спартак» мог спокойно побеждать «Марибор»

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко поделился мнением о матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком».

- «Спартак» абсолютно доминировал весь матч и мог спокойно побеждать «Марибор». Но в этом разбираться должны специалисты и, прежде всего, главный тренер. После 1:0 «Спартак» сел, начать защищать этот счет. Растранжирили очень много моментов. Но главное, что нет поражения. В целом все наши команды достойно выступили в первом туре еврокубков. На самом деле результат неплохой, нет ни одного поражения, у всех российских клубов хорошие шансы, - передает слова Мутко «Р-Спорт».

Добавим, что в следующем туре подопечные Массимо Карреры 26 сентября на своем поле примут «Ливерпуль».